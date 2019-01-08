Вандевей: надеялась не на такое начало 2019 года

Американская теннисистка Коко Вандевей расстроилась из-за того, что не примет участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 14 января.

27-летняя уроженка Нью-Йорка пропустит турнир из-за травмы. В основной сетке её заменила соотечественница Сачия Викери.

«Надеялась не на такое начало 2019 года. Теперь я должна уделить внимание лечению травмы, а уже потом думать о возвращении на корт. Всем удачи на Australian Open! Я буду следить», — написала Вандевей в «Твиттере».

Напомним, общий призовой фонд Australian Open 2019 был увеличен на 14% (с $ 39 млн до $ 44,5 млн). Победитель грядущего розыгрыша получит $ 2,93 млн, что на 100 тыс. больше, нежели в предыдущем году.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.