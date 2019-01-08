Цибулкова — после поражения на турнире в Сиднее: только позитивные эмоции

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала в «Инстаграме» фотографию из Сиднея, где проходит теннисный турнир Apia International Sydney. В первом круге соревнований 29-летняя уроженка Братиславы проиграла представительнице Австралии Саманте Стосур со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

«Только положительные эмоции», — подписала фото Цибулкова.

Действующим победителем турнира в Сиднее является немка Анжелика Кербер, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Австралии Эшли Барти. В этом сезоне первым номером посева стала Симона Халеп из Румынии. В основную сетку соревнований попали две россиянки — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, но обе теннисистки не смогли выйти во второй круг.

Фотография доступна в "инстаграме" Цибулковой.