Касаткина и Павлюченкова вошли в список участников турнира в Дубае

Стали известны участники турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,5 млн, который пройдёт с 16 по 24 февраля.

Лидером посева стала румынская теннисистка Симона Халеп. В первой десятке игроков также оказались Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова, Петра Квитова (обе — Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Дарья Касаткина (Россия), Арина Соболенко (Беларусь). Помимо Касаткиной, от России на турнире выступит и Анастасия Павлюченкова.

Действующей победительницей турнира в Дубае является Свитолина. В прошлогоднем финале 24-летняя уроженка Одессы в двух сетах нанесла разгромное поражение Касаткиной со счётом 6:4, 6:0.