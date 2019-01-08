Федерер готовится сыграть на турнире в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер намерен принять участие на турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $ 2,7 млн, который состоится с 23 февраля по 3 марта. Об этом информирует официальный сайт третьей ракетки мира.

Действующим победителем турнира категории ATP 500 является испанец Роберто Баутиста-Агут, которому в прошлогоднем финале противостоял представитель Франции Люка Пуи. Испанец выиграл встречу со счётом 6:3, 6:4. Федерер выигрывал соревнования в Дубае трижды — в 2012, 2014 и 2015 годах. В прошлом сезоне швейцарец не принимал участия в турнире.

Ранее стал известен список участников у женщин. Лидером посева стала румынка Симона Халеп. Россию представят две теннисистки — Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.