Нисикори: игра с лучшими теннисистами всегда мотивирует меня

Японец Кей Нисикори рад, что ему удалось преодолеть непростой период и успешно стартовать в новом сезоне. Напомним, в прошлом году 29-летнего теннисиста преследовали травмы, из-за чего он выбыл в рейтинге ATP за пределы второй сотни.

2019 год начался для Нисикори успешно. В финале турнира в Брисбене Кей обыграл россиянина Даниила Медведева и завоевал титул.

«Конечно, в прошлом году мне было грустно. Я всегда начинал с турнира в Брисбене и Мельбурна, но тогда у меня не было такой возможности и приходилось выступать на челленджерах. Выигрыш турнира — отличное начало года. Игра с лучшими теннисистами всегда мотивирует меня. Для меня залог успеха — быть счастливым и здоровым», — цитирует Нисикори Tennis World USA.