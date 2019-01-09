Ястремская победила Лапко и сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Даяна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Ястремская поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Хобарт. Женщины. Второй круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8) — 6:3, 6:2.
Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) — Виктория Кужмова (Словакия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.
Белинда Бенчич (Швейцария) — Зой Хивз (Австралия, WC) — 6:2, 6:4.
09 января 2019 года, среда. 04:30 МСК
Хобарт. 2-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
1:6
4:6
Даяна Ястремская
09 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Хобарт. 2-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
3:6
2:6
Анна Шмидлова
09 января 2019 года, среда. 04:10 МСК
Хобарт. 2-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
7
7:6
3
4:6
1:6
Кирстен Флипкенс
Ястремская: постараюсь подобрать верную тактику на матч с Лапко