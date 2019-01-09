Вихлянцева, Самсонова и Калинская вышли во второй раунд квалификации AO

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 24-м номером, вышла во второй круг, обыграв китаянку Дуань Инъин со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты.

Наталья 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующей соперницей Вихлянцевой будет голландка Бибиан Схофс.

Людмила Самсонова победила австралийку Габриэллу Да Силву Фик (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и встретится с чешкой Каролиной Муховой (28).

Ольга Дорошина уступила японке Мисаки Дои (22) — 3:6, 3:6. Анна Калинская оказалась сильнее голландки Кирин Лемуан со счётом 6:1, 7:6 (16:14) и сыграет с победительницей матча Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия, 20).