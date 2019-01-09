Дьяченко вышла во 2-й круг квалификации Australian Open, где сыграет с Калинской

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 20-м номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Сербии Деяну Раданович со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.

Виталия трижды подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 57 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 18 виннеров и 33 неточности.

За выход в финал отборочных соревнований Дьяченко поспорит с соотечественницей Анной Калинской.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.