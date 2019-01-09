Флинк сыграет с обидчицей Звонарёвой во 2-м раунде квалификации Australian Open

Российская теннисистка Варвара Флинк вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Италии Анастасию Гримальскую со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Варвара трижды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 37 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 виннеров и 33 ошибки.

За выход в финал отборочных соревнований Флинк поспорит с хозяйкой кортов Астрой Шармой, которая обыграла россиянку Веру Звонарёву (1) со счётом 6:3, 6:2.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.