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Контавейт победила Пуиг в первом круге турнира в Сиднее

Контавейт победила Пуиг в первом круге турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг, попавшую в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 2:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Контавейт 7 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Контавейт поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (10). Победительница этого матча сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

09 января 2019 года, среда. 08:05 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Эстония
2:6
7:5
6:1
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее
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