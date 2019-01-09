Налбандян объяснил, почему Федерер — лучший теннисист в истории

Экс третья ракетка мира из Аргентины Давид Налбандян комплиментарно высказался в адрес швейцарца Роджера Федерера.



«Роджер является одним из лучших в истории не только по количеству завоёванных трофеев, но и по возрасту и долголетию в туре.



Уровень, который он продолжает демонстрировать, просто невероятен. Наблюдать за ним потрясающе. Он отличается от остальных, потому что его техника и удары практически идеальны. Во многом из-за этого у него меньше травм и меньше усталости. Это помогает ему продолжать играть на высоком уровне. Кроме того, его менталитет — это на сто процентов менталитет победителя», — цитирует Налбандяна Info Bae.

Ранее Федерер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии.