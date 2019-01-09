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Феррер провёл лишь два гейма в матче против Карреньо-Бусты на турнире в Окленде

Феррер провёл лишь два гейма в матче против Карреньо-Бусты на турнире в Окленде
Теннис / ATP

Испанец Пабло Карреньо-Буста без борьбы вышел в четвертьфинал соревнований в Окленде (Новая Зеландия) — его соотечественник Давид Феррер сумел провести на корте всего два гейма и при счёте 1:1 снялся из-за травмы.

Следующим соперником Карреньо-Бусты станет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хосе Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом ASB Classic является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

В параллельных матчах второго круга соревнований аргентинец Леонардо Майер оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, а представитель США Теннис Сандгрен обыграл итальянца Марко Чеккинато — 6:3, 6:3.

09 января 2019 года, среда. 09:10 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
Испания
1:1
Rt
 
 
Давид Феррер
Давид Феррер
Испания
09 января 2019 года, среда. 03:20 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
Леонардо Майер
Аргентина
5:7
7
7:6
5
6:3
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
Италия
09 января 2019 года, среда. 02:10 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
США
6:3
6:3
 
Марко Чеккинато
Марко Чеккинато
Италия
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