Феррер провёл лишь два гейма в матче против Карреньо-Бусты на турнире в Окленде

Испанец Пабло Карреньо-Буста без борьбы вышел в четвертьфинал соревнований в Окленде (Новая Зеландия) — его соотечественник Давид Феррер сумел провести на корте всего два гейма и при счёте 1:1 снялся из-за травмы.



Следующим соперником Карреньо-Бусты станет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хосе Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия).



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом ASB Classic является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

В параллельных матчах второго круга соревнований аргентинец Леонардо Майер оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, а представитель США Теннис Сандгрен обыграл итальянца Марко Чеккинато — 6:3, 6:3.