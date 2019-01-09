Циципас обыграл Андреосси и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Греческий теннисист Стефанос Циципас (1) не испытал проблем в матче с аргентинцем Гидо Андреосси в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия). Первый сеяный победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Циципаса 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующим соперником греческого теннисиста станет итальянец Андреас Сеппи (8), ранее обыгравший словака Мартина Клижана.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.