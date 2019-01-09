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26 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Фритцем на турнире в Окленде

26 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Фритцем на турнире в Окленде
Теннис / ATP

Американец Джон Иснер, посеянный на соревнованиях в Окленде под первым номером, уступил соотечественнику Тейлору Фритцу в матче второго круга — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. На счету Иснера 26 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Фритца станет британец Кэмерон Норри, ранее обыгравший португальца Жоау Соузу.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир из-за усталости после победы на турнире в Брисбене.

09 января 2019 года, среда. 02:10 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Джон Иснер
Джон Иснер
США
3
6:7
7
5
6:7
7
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
США
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