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Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения

Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения
Теннис / ATP

Американец Тейлор Фритц прокомментировал свою победу над соотечественником Джоном Иснером в матче второго раунда соревнований в Окленде (Новая Зеландия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Мне нравится думать, что одна из моих сильнейших сторон — это игра под давлением и принятие классных решений в важные моменты игры. Сегодня было именно так, и я рад, что смог снова продемонстрировать свои положительные стороны.

Джон уже дважды обыгрывал меня, и я очень хотел взять реванш. Я знал, что мне это по силам. Приятная победа», — цитирует Фритца официальный сайт ATP.

Следующим соперником Тейлора станет британец Кэмерон Норри, ранее обыгравший португальца Жоау Соузу.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

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