Фритц: очень хотел взять реванш у Иснера за предыдущие поражения

Американец Тейлор Фритц прокомментировал свою победу над соотечественником Джоном Иснером в матче второго раунда соревнований в Окленде (Новая Зеландия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).



«Мне нравится думать, что одна из моих сильнейших сторон — это игра под давлением и принятие классных решений в важные моменты игры. Сегодня было именно так, и я рад, что смог снова продемонстрировать свои положительные стороны.



Джон уже дважды обыгрывал меня, и я очень хотел взять реванш. Я знал, что мне это по силам. Приятная победа», — цитирует Фритца официальный сайт ATP.



Следующим соперником Тейлора станет британец Кэмерон Норри, ранее обыгравший португальца Жоау Соузу.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.