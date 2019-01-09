Д. Фернандес: Шарапова очень сильна психологически, у неё есть чёткая программа

17-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Джиджи Фернандес рассказала, кого из теннисисток считает наиболее сильными в психологическом плане.

«Анжелика Кербер очень сильна психологически, а также Симона Халеп. Она много работала над этим. Мария Шарапова тоже. Больше всего мне нравится то, как Мария относится к рутинным вещам. У неё есть чёткая программа того, что нужно делать на корте в игре и между розыгрышами. Это помогает ей не растрачивать эмоции в игре. У многих теннисисток с этим бывают проблемы.

Теннисистки проводят в игре лишь 16% времени матча, в другие 84% они не участвуют в розыгрышах. Что же они делают в это время? Что им нужно делать, о чём думать? Именно этому я хочу учить своих подопечных, чтобы они были полностью готовы к началу следующего розыгрыша", — цитирует Фернандес официальный сайт тура.