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Штруфф разгромил Стэтхэма и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

Штруфф разгромил Стэтхэма и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф не испытал проблем в матче второго круга соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он обыграл хозяина местных кортов Хосе Рубина Стэтхэма — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. На счету Штруффа 11 эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Двойных ошибок немец избежал. На счету его соперника 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Ни одного из трёх имевшихся брейк-пойнтов Стэтхэм реализовать не сумел.

Следующим соперником Штруффа станет четвёртый номер посева из Испании Пабло Карреньо-Буста.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

09 января 2019 года, среда. 10:10 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
Германия
6:2
6:1
 
Хосе-Рубин Стэтхэм
Хосе-Рубин Стэтхэм
Новая Зеландия
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