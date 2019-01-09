Штруфф разгромил Стэтхэма и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф не испытал проблем в матче второго круга соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он обыграл хозяина местных кортов Хосе Рубина Стэтхэма — 6:2, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. На счету Штруффа 11 эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Двойных ошибок немец избежал. На счету его соперника 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Ни одного из трёх имевшихся брейк-пойнтов Стэтхэм реализовать не сумел.



Следующим соперником Штруффа станет четвёртый номер посева из Испании Пабло Карреньо-Буста.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 12 января. Действующим чемпионом ASB Classic является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.