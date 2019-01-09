Саснович одолела Хон на турнире в Сиднее, проиграв первый сет 0:6

Белорусская теннисистка Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон (Q) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Александра 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Саснович поспорит со швейцаркой Тимей Бачински.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

Касаткина проиграла Саснович в первом круге турнира в Сиднее