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Саснович одолела Хон на турнире в Сиднее, проиграв первый сет 0:6

Саснович одолела Хон на турнире в Сиднее, проиграв первый сет 0:6
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон (Q) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Александра 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Саснович поспорит со швейцаркой Тимей Бачински.

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

09 января 2019 года, среда. 09:30 МСК
Сидней (ж). 2-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
0:6
6:3
6:3
Присцилла Хон
Присцилла Хон
Австралия
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На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.
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