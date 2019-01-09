Халеп: матч с Барти не так плох, учитывая мою четырёхмесячную паузу

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала своё поражение на турнире в Сиднее. В двух партиях она уступила австралийке Эшли Барти — 4:6, 4:6.



«Думаю, что это был отличный матч для меня после почти четырёх месяцев паузы. Кажется, я показала хороший уровень тенниса, однако в некоторых важных эпизодах мне не хватало вдохновения.



Эшли играла очень хорошо. Она провела отличный матч, поэтому полностью заслужила победу.



Тем не менее я тоже была близка к победе. Было достаточно возможностей оформить брейк, но мне не удалось это сделать. Чувствую, что мне ещё немного не хватает игрового ритма», — цитирует Халеп UbiTennis.

Свой последний матч Симона провела в конце сентября на соревнованиях в Пекине.