Мертенс победила Контавейт и сыграет с Барти в 1/4 финала турнира в Сиднее

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (10) вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Мертенс 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Мертенс поспорит с хозяйкой кортов Эшли Барти, которая победила первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.

Действующей чемпионкой этого турнира является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

Первая ракетка мира Халеп проиграла Барти во втором круге турнира в Сиднее