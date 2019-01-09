Федерер рассказал о своём первом поцелуе с девушкой

Швейцарец Роджер Федерер поделился романтической историей знакомства с женой Миркой.



«Мой первый поцелуй? Это произошло на Олимпиаде в Сиднее, когда мне было 18… Девушка была очень красивой, она была на два года старше меня, и её звали Мирка Вавринец. Мы оба представляли Швейцарию на теннисном турнире и провели две недели в одном общежитии в Олимпийской деревне.



Мы жили вместе с борцами и другими спортсменами, и именно один из борцов подошёл ко мне и сказал: «Эй, Роджер, иди и поцелуй её прямо сейчас». Я засомневался, но в итоге он убедил меня сделать это.



Тогда Мирка считала меня очень молодым, и я сказал ей: «Мне не 18, мне почти 18 с половиной». Это сработало», — цитирует Федерера CNN.

Роджер и Мирка по-прежнему вместе. Супруги воспитывают четырёх детей.