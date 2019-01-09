Симон обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Французский теннисист Жиль Симон (4) оказался сильнее американца Сэма Куэрри в матче второго раунда соревнований в Сиднее (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Симона 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Двойными ошибками француз не отличился. Куэрри выполнил 22 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9 возможных.



Следующим соперником четвёртой ракетки турнира станет австралиец Джон Миллман, который ранее обыграл венгра Мартона Фучовича.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.