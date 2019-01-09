Кирьос: очень хочу, чтобы Надаль здорово выступил в Австралии

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал возвращение второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля после операции на голеностопе.



«Рафаэль — великий чемпион. Очень хорошо, что он снова вернулся в игру, хорошо, что он здоров. Мне бы очень хотелось, чтобы он здорово выступил в Австралии.



Мы играли с ним выставочный матч, и было очень весело. Несмотря на то что мы играли у меня дома, 85% зрителей болели за Надаля, и это нормально», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.



Напомним, Надаль не сумел доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата США, после чего перенёс операцию и досрочно завершил сезон.

На выставочном турнире Fast4 Tennis Кирьос обыграл Надаля со счётом 4:0, 3:4 (3:5), 5:3.