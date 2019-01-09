Маррей: не знаю, сколько ещё будет длиться моя карьера

Британский теннисист Энди Маррей признал, что возвращение в профессиональный спорт после травмы далось ему нелегко. Маррей был вынужден пропустить около года из-за травмы бедра и перенесённой операции. Британец планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии: теннисист был включён в состав участников по защищённому рейтингу.

«Последние 18 месяцев были очень сложными, много подъёмов и падений. Возвращение на корт получилось непростым, но я рад, что снова играю в теннис. Доволен, что мне удалось вернуться. Я снова получаю удовольствие от игры, надеюсь, что смогу продолжать в том же духе как можно дольше. Не знаю, сколько всё это продлится», — цитирует Маррея ESPN.

Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису стартует 10 января.