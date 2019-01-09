Макинрой: в 2019 году ожидаю прорыва от кого-то из молодых игроков

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что в 2019 году в мужском теннисе на первый план могут выйти новые лица. По мнению Макинроя, на победу на турнирах «Большого шлема» смогут претендовать молодые игроки.

«Я думаю, что 2019 год может стать годом прорыва молодых ребят. Двери открыты. Если посмотреть на рейтинг ATP, то можно сделать вывод, что многие игроки готовы к этому прорыву. Я думаю, что в элите могут произойти изменения. Например, может себя проявить Александр Зверев или кто-то из других игроков, может, Карен Хачанов или Стефанос Циципас. Они могут добиться чего-то значимого», — цитирует Макинроя Reuters.

Первый турнир «Большого шлема» в 2019 году стартует 10 января. В Мельбурне состоится Открытый чемпионат Австралии по теннису.