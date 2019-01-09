Корретха: на Australian Open возможны сюрпризы, лидерам рейтинга будет непросто

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Я думаю, что есть 15-20 теннисистов, которые сыграют важную роль на Australian Open. Не знаю, выиграют они Открытый чемпионат Австралии или нет, но смогут себя проявить. Лидерам будет нелегко победить. Есть много игроков, которые восстановились и вернулись на хороший уровень перед Открытым чемпионатом Австралии.

Я не думаю, что на этом турнире будут доминировать три-четыре топовых игрока. На этот раз возможны сюрпризы», — приводит слова Корретхи Mundo Deportivo.

Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне завтра, 10 января.