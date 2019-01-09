Барти: я верила, что могу победить Халеп

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп во втором круге турнира в Сиднее. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4. Халеп впервые за несколько месяцев вышла на корт: румынка была вынуждена пропустить длительный период из-за травмы.

«Наконец я выучила свой урок! Симона устроила мне показательную порку в Монреале, я немного ещё выучила в Цинциннати. Но сегодня наконец я показала себя.

Самое важное, что я верила в свою победу. Мы обе были на одном и том же корте, у всех были шансы. Я счастлива, что мне удалось победить.

Думаю, матч получился хорошим, учитывая условия. Халеп проводила свой первый матч, да ещё и в таких условиях. Рада, что мне удалось выжать максимум», — приводит слова Барти пресс-служба турнира.

В четвертьфинале соревнований Барти сыграет с бельгийкой Элисей Мертенс (10).