Макинрой: теннис стал требовать больше физических сил

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что современный теннис требует от игроков более серьёзных физических усилий. О тенденциях в мужском теннисе Макинрой порассуждал перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Джокович добился больших успехов в Австралии. Он побеждал здесь шесть раз. Учитывая, как здорово Новак закончил предыдущий год, его сложно не считать фаворитом. Думаю, что хорошие шансы и у Федерера. Выбрать из них кого-то одного сложно.

В современном теннисе требуется больше физических усилий. Мяч быстрее летает над кортом, поэтому молодым теннисистам сложно выдержать весь турнирный путь. Требуется время, чтобы прокачать свои навыки и подготовить своё тело.

Думаю, что из представителей следующего поколения лучшая команда у Зверева. Если он сможет сделать следующий шаг и продвинуться вперёд, то сможет выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Макинроя Reuters.