Кербер: лучший момент в карьере — выигрыш Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер назвала лучшие моменты в своей карьере, а также поделилась впечатлениями от совместной работы с тренером Райнером Шюттлером.

«Лучшие моменты в карьере? Выход на первую строчку рейтинга WTA и выигрыш Уимблдона в 2018 году. Когда выигрываешь три других турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос» кажется особенным местом. Играть на грунте сложно. Покрытие становится очень медленным, если промокает. Чтобы выиграть «Ролан Гаррос», нужно совпадение множества факторов.

Мы хорошо понимаем друг друга с Райнером, уверены друг в друге, говорим на одном языке. Это у меня первый тренер, который раньше был профессионалом. Райнер понимает, какие чувства я испытываю на корте, какое испытываю давление», — приводит слова Кербер The Vogue.