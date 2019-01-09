Т. Надаль: думаю, Рафа будет играть ещё три-четыре года

Тони Надаль, дядя бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, рассказал о физическом состоянии племянника, вернувшегося на корт после перенесённой операции на колене.

«За день до отъезда в Абу-Даби у Рафы были проблемы с мышцей, он получил повреждение здесь, в Манакоре. Рафа объяснил ситуацию и сказал, что сомневается в целесообразности игры.

Если бы Рафаэль продолжал играть, то возник бы риск серьёзного повреждения. Из-за него он мог пропустить месяц.

Что касается подготовки к Australian Open, то Рафаэль находится в хороших кондициях. Да, он тренировался и не играл, но Рафа готов. Он почти всегда быстро возвращается после травм. Не думаю, что в этот раз что-то изменится.

Станет ли 2019 год последним в профессиональной карьере Рафы? Я так не думаю. Мне кажется, он будет играть ещё три-четыре года», — приводит слова Тони Надаля El Larguero.