Аннакон: не удивлюсь, если Федерер решит сыграть на грунтовых турнирах

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Пол Аннакон рассказал о беседе с бывшим подопечным. Во время Кубка Хопмана Аннакон встретился с Федерером. Швейцарец рассказал бывшему тренеру о планах, связанных с возможным участием в турнирах на грунте, которые Федерер обычно пропускает.

«Сыграет ли Федерер на грунтовых турнирах? Я не знаю. Я всегда считал, что игроки, добившиеся таких успехов, могут делать то, что пожелают. Они завоевали это право. Понятно, что любители тенниса хотят видеть Федерера на грунте. Поэтому я надеюсь, что он сыграет.

Многое будет зависеть от его состояния здоровья. Я разговаривал с ним на эту тему, не удивлюсь, если Роджер решит в итоге сыграть», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.