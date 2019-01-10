Эверт: скандал на US Open не повлияет на место С. Уильямс в истории тенниса

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт не считает, что скандал, случившийся во время финала US Open-2018, омрачит карьеру американской теннисистки Серены Уильямс. По мнению Эверт, Уильямс войдёт в историю, как одна из величайших теннисисток мира.

«Тот факт, что она доминировала на протяжении столь длительного периода, затмит любые скандалы и прочие вещи. Конечно, будут вспоминать о её страстной натуре, о том, что Серена иногда теряла над собой контроль. Но я не думаю, что это негативно скажется на её репутации», — приводит слова Эверт Reuters.

В финале US Open 2018 года Уильямс уступила японке Наоми Осаке. Во время матча американка вступила в перепалку с судьёй, который снял с неё очки за неподобающее поведение и подсказку тренера. В ходе перепалки Уильямс назвала судью сексистом и вором.