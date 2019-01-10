Саснович победила Бачински и стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Белорусская теннисистка Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.



Александра 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Саснович поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 2) — Петра Квитова (Чехия, 5).



Кербер является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

Саснович одолела Хон на турнире в Сиднее, проиграв первый сет 0:6