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Саснович победила Бачински и стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Саснович победила Бачински и стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку турнира в Сиднее (Австралия) через квалификацию, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Александра 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Саснович поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 2) — Петра Квитова (Чехия, 5).

Кербер является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале она победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

10 января 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Сидней (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
6:3
6:3
 
Тимя Бачински
Тимя Бачински
Швейцария
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