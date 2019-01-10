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Кенин обыграла Флипкенс в четвертьфинале турнира в Хобарте

Кенин обыграла Флипкенс в четвертьфинале турнира в Хобарте
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин пробилась в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, посеянную под седьмым номером, со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуты.

Софья дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Кирстен 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кенин поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция, 6) — Гретье Миннен (Бельгия, Q).

Действующей победительницей турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

10 января 2019 года, четверг. 05:10 МСК
Хобарт. 1/4 финала
Матч окончен
Софья Кенин
Софья Кенин
США
7:5
7:5
 
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
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На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.
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