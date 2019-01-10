Кенин обыграла Флипкенс в четвертьфинале турнира в Хобарте

Американская теннисистка Софья Кенин пробилась в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, посеянную под седьмым номером, со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуты.



Софья дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Кирстен 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кенин поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция, 6) — Гретье Миннен (Бельгия, Q).



Действующей победительницей турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Кенин: рада, что мне удалось вернуться в игру и победить