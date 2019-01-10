Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open, Жук и Самсонова выбыли

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под седьмым номером, вышла в финальный раунд, в двух партиях обыграв представительницу Германии Анну Заю со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 28 минут.



Вероника 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в основную сетку Кудерметова поспорит с победительницей матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай).

Софья Жук (12) проиграла американке Кристине Макхэйл со счётом 3:6, 3:6. Людмила Самсонова уступила чешке Каролине Муховой (28) — 4:6, 0:6.

Матчи основной сетки начнутся 14 января.

Кудерметова победила Паолини в квалификации Открытого чемпионата Австралии