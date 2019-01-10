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Надаль: Хачанов, Рублёв и другие игроки скоро будут бороться за большие трофеи

Надаль: Хачанов, Рублёв и другие игроки скоро будут бороться за большие трофеи
Теннис / ATP

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу представителей NextGen.

«На протяжении долгого времени я, Федерер и Джокович были очень стабильными и последовательными. Предыдущее поколение, вероятно, было недостаточно хорошим, но сейчас, на мой взгляд, у нас новое поколение, и оно очень сильно. На мой взгляд, их большие победы — это лишь вопрос времени.

И это время уже постепенно приходит. Александр Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Ник Кириос, Алекс де Минор — все эти ребята хорошие, очень хорошие. Поэтому они будут бороться за большие трофеи, на протяжении следующих пяти-шести лет», — цитирует Надаля Tennis World USA.

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