Надаль: Хачанов, Рублёв и другие игроки скоро будут бороться за большие трофеи

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу представителей NextGen.



«На протяжении долгого времени я, Федерер и Джокович были очень стабильными и последовательными. Предыдущее поколение, вероятно, было недостаточно хорошим, но сейчас, на мой взгляд, у нас новое поколение, и оно очень сильно. На мой взгляд, их большие победы — это лишь вопрос времени.



И это время уже постепенно приходит. Александр Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Ник Кириос, Алекс де Минор — все эти ребята хорошие, очень хорошие. Поэтому они будут бороться за большие трофеи, на протяжении следующих пяти-шести лет», — цитирует Надаля Tennis World USA.