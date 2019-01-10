Бертенс победила Путинцеву в четвертьфинале турнира в Сиднее

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под седьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.



Уроженка Ватерингена дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Путинцевой ни одного эйса и брейка, а также 5 двойных ошибок.



За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Бертенс поспорит с австралийкой Эшли Барти.



Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, Путинцева одолела Стивенс