Циципас уступил Сеппи в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее

15-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас (1) не сумел пробиться в полуфинал соревнований в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив итальянцу Андреасу Сеппи (8) со счётом 6:4, 4:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Циципаса 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Сеппи отметился 2 подачами навылет и 2 реализованными брейк-пойнтами. Двойных ошибок итальянец не допустил.



Следующим соперником Сеппи станет третий номер посева из Аргентины Диего Шварцман, ранее обыгравший японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1).



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.