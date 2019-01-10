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Циципас уступил Сеппи в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее

Циципас уступил Сеппи в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее
Теннис / ATP

15-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас (1) не сумел пробиться в полуфинал соревнований в Сиднее (Австралия), в трёх партиях уступив итальянцу Андреасу Сеппи (8) со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Циципаса 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Сеппи отметился 2 подачами навылет и 2 реализованными брейк-пойнтами. Двойных ошибок итальянец не допустил.

Следующим соперником Сеппи станет третий номер посева из Аргентины Диего Шварцман, ранее обыгравший японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

10 января 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Сидней (м). 1/4 финала
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Греция
 
 
 
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
Италия
10 января 2019 года, четверг. 06:30 МСК
Сидней (м). 1/4 финала
Диего Шварцман
Диего Шварцман
Аргентина
 
 
 
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
Япония
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