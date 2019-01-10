Федерер: Надаль, Джокович и Хьюитт заставили меня переосмыслить отношение к игре

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к теннису и выделил игроков, которые особенно повлияли на него.



«Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Ллейтон Хьюитт — это одни из тех теннисистов, благодаря которым я переосмыслил фактически всю игру и отношение к ней.



Я чувствую большую страсть по отношению к этому виду спорта. Когда я увидел Андре Агасси, Кена Розуолла и то, как долго они играли на профессиональном уровне, я подумал, что это очень круто. Мне показалось, что у меня есть шанс повторить это», — цитирует 37-летнего Федерера пресс-служба Australian Open в своём «твиттере».



Защиту титула на Открытом чемпионате Австралии швейцарец начнёт матчем с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.