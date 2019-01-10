Де Минор обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Австралиец Алекс де Минор (5) пробился в 1/2 финала соревнований в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв соотечественника Джордана Томпсона со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Победитель встречи отметился 2 эйсами и 4 реализованными брейк-пойнтами из 7. Двойных ошибок 19-летний автралиец не допустил. Его соперник выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 3 брейка.



Следующим соперником де Минора станет победитель пары Джон Миллман (Австралия) — Жиль Симон (Франция, 4).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.