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Де Минор обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Де Минор обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралиец Алекс де Минор (5) пробился в 1/2 финала соревнований в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв соотечественника Джордана Томпсона со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Победитель встречи отметился 2 эйсами и 4 реализованными брейк-пойнтами из 7. Двойных ошибок 19-летний автралиец не допустил. Его соперник выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 3 брейка.

Следующим соперником де Минора станет победитель пары Джон Миллман (Австралия) — Жиль Симон (Франция, 4).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.

10 января 2019 года, четверг. 09:15 МСК
Сидней (м). 1/4 финала
Идет 2-й сет
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Австралия
7:6
5:3
 
Джордан Томпсон
Джордан Томпсон
Австралия
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