Матч Шварцмана и Нисиоки в Сиднее стал самым низкорослым с 2011 года

Четвертьфинальный матч соревнований в Сиднее (Австралия) между аргентинцем Диего Шварцманом и японцем Йосихито Нисиокой стал самым низкорослым с 2011 года.



Рост обоих теннисистов составляет 170 сантиметров, что в сумме равняется трём метрам и 40 сантиметрам. Аналогичная по суммарному росту игроков встреча состоялась на Открытом чемпионате США — 2011. Тогда 172-сантиметровый Жан-Рене Лиснар, представлявший Монако, играл с бельгийцем Оливье Рохусом, рост которого составляет 168 сантиметров.



В матче Шварцмана и Нисиоки сильнее оказался аргентинец, который одержал победу в трёх партиях — 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). За выход в финал он поборется с итальянцем Андреасом Сеппи. Турнир в Сиднее завершится в субботу, 12 января.