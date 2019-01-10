Ватутин уступил Кингу во втором круге квалификации Australian Open

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде квалификационного турнира 26-летний уроженец Волгограда уступил представителю Барбадоса Дариану Кингу со счётом 3:6, 6:4, 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута. На счету Ватутина 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Победитель встречи отметился 4 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 6 брейк-пойнтов из 19 возможных.



Напомним, Ватутин являлся единственным представителем России в мужском квалификационном турнире Открытого чемпионата Австралии.



Ранее в Мельбурне состоялась жеребьёвка мужской и женской основных сеток турнира. В процедуре принимали участие действующие чемпионы соревнований швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.