22 эйса помогли Штруффу обыграл Карреньо-Бусту и выйти в полуфинал в Окленде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал последним участником 1/2 финала на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия). В трёх партиях он оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (9:7).



Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. На счету Штруффа 22 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 4.



Следующим соперником Штруффа станет британский теннисист Кэмерон Норри.



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом ASB Classic является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.