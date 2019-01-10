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22 эйса помогли Штруффу обыграл Карреньо-Бусту и выйти в полуфинал в Окленде

22 эйса помогли Штруффу обыграл Карреньо-Бусту и выйти в полуфинал в Окленде
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал последним участником 1/2 финала на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия). В трёх партиях он оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. На счету Штруффа 22 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15. Его соперник отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 4.

Следующим соперником Штруффа станет британский теннисист Кэмерон Норри.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом ASB Classic является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который ранее принял решение пропустить турнир.

10 января 2019 года, четверг. 09:10 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
Испания
5
6:7
7
8
7:6
6
7
6:7
9
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
Германия
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