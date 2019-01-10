Джокович громил Маррея на тренировке 6:1, 4:1, но у них закончилось время

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и британец Энди Маррей провели тренировочный матч в Мельбурне.



Изначально теннисисты запланировали разминку и один сет, однако после быстрой победы Новака со счётом 6:1 они продолжили игру. Во второй партии Джокович снова уверенно повёл 4:1, после чего у них закончилось время на корте. Чистое время игры составило 49 минут.



Стоит отметить, что тренировка была открытой — организаторы открыли половину трибун на арене Маргарет Корт, и практически все места были заняты зрителями. К игре были приобщены болбои и судья на вышке.

Ранее в Мельбурне состоялась жеребьёвка мужской и женской основных сеток турнира. В процедуре принимали участие действующие чемпионы соревнований швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт в период с 14 по 27 января.