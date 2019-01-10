Де Минор: было непросто играть с парнем, которого всегда считал старшим братом

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Сиднее. В матче 1/4 финала он оказался сильнее соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 6:3.



«Я очень счастлив своей победе. Было нелегко играть против своего партнёра по сборной Австралии и парнем, рядом с которым я фактически вырос, человеком, которого я считал своим старшим братом. Тем не менее я очень доволен результатом.



Знал, что будет очень непросто, что Джордан приложит все усилия для победы, поэтому очень горжусь итоговой победой», — цитирует де Минора официальный сайт ATP.



Следующим соперником 19-летнего австралийца станет победитель пары Жиль Симон (Франция) — Джон Миллман (Австралия).