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Барти: я стараюсь доминировать на корте с первого удара

Барти: я стараюсь доминировать на корте с первого удара
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее со счётом 6:3, 6:3.

«Я всегда думаю о своей игре, о том, в чём можно прибавить и как стать сильнее. Но для меня важнее именно то, как я буду играть. Я всегда стараюсь действовать в своей манере, не поддаваясь желанию соперниц заставить меня играть так, как нужно им.

Мне важно хорошо подавать и искать возможность для удара с форхенда. Я стараюсь доминировать на корте с первого удара.

Сегодня мне нужно было всё время вести в счёте. Элисе здорово играет, когда выходит вперёд. Мне важно было захватывать контроль в первых двух-трёх розыгрышах каждого гейма, чтобы находить свои шансы. Один слабый гейм на подаче во втором сете стал, пожалуй, единственным огрехом сегодня», — цитирует Барти официальный сайт тура.

За выход в финал Барти поспорит с голландкой Кики Бертенс.

«Бертенс провела невероятный сезон. Я уверена, что на корте будет настоящая битва. Надеюсь, дождь не помешает», — сказала Барти.

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