Сандгрен: рад, что удалось так хорошо начать новый сезон

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 финала он оказался сильнее аргентинца Леонардо Майера — 6:3, 7:6 (7:5).



«Очень важно, что в этом месяце я заработал много очков. Я очень усердно работал в ноябре и декабре, чтобы постараться хорошо начать год, и я рад, что мои старания не пропали зря», — цитирует Сандгрена официальный сайт ATP.



Следующим соперником американского теннисиста станет 35-летний немец Филипп Кольшрайбер, ранее в двух партиях обыгравший итальянца Фабио Фоньини.



Соревнования категории ATP 250 с призовым фондом $ 527 880 завершатся в субботу, 12 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут.