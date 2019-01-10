Кербер не смогла защитить титул в Сиднее, проиграв в четвертьфинале Квитовой

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под пятым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер, получившую второй номер посева, со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Петра 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Квитова поспорит с Александрой Саснович (Q) из Беларуси.



Кербер не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году. В финале соревнований 2018 года Анжелика победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

Саснович победила Бачински и стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее