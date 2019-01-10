Участник US Open 2018 задержан по подозрению в участии в договорных матчах

В результате массовых обысков испанской полицией было задержано 83 человека по подозрению в организации и участии в договорных матчах.

28 человек из числа задержанных — теннисисты, имена которых не раскрываются. При этом говорится, что один из задержанных принимал участие в Открытом чемпионате США—2018.



В ходе обысков по 11 адресам было изъято более $ 200 тыс., оружие, несколько роскошных автомобилей и большое количество документов. Кроме того было заморожено 42 банковских счёта, которые были оформлены подозреваемыми.



Расследование по этому делу было начато в 2017 году — под подозрение попали несколько лиц, имеющих армянское гражданство.

Также сообщается, что некоторые игроки не участвовали напрямую в подозрительных матчах, а выступали лишь в качестве посредников.