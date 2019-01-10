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Циципас: ожидал более тяжёлого матча с Федерером

Циципас: ожидал более тяжёлого матча с Федерером
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что ожидал более тяжёлого противостояния со швейцарцем Роджером Федерером в матче Кубка Хопмана. Напомним, Федерер выиграл у 20-летнего Циципаса на двух тай-брейках.

«Я всегда думал, что матч с игроком такого уровня будет гораздо более тяжёлым, однако, как оказалось, делать правильные вещи на корте было не так сложно. Я заметил, что в нашем матче не было много длинных розыгрышей, при этом всё происходило очень быстро. Я не привык к такому темпу, но справился с ним», — цитирует Циципаса Tennis World USA.

Победителями командного турнира «Кубок Хопмана» стала сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич. В финале они оказались сильнее сборной Германии (Александр Зверев и Анжелик Кербер).

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